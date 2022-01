Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Don Luigi Guanella per la segnalazione di un furto di pneumatici.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato tre persone, una delle quali con uno pneumatico in mano, che, alla loro vista, si sono date alla fuga.







Gli operatori hanno bloccato il giovane che trasportava la ruota mentre i complici sono riusciti a dileguarsi; inoltre, hanno individuato l’auto, dalla quale avevano asportato la gomma, che è risultata rubata il 24 dicembre scorso.

Un 17 napoletano è stato denunciato per furto aggravato e affidato ai genitori.