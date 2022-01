Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, presso i porticati di uno stabile in via Giuseppe Fava, un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona la quale, alla loro vista, si è data alla fuga.







I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di sei bustine contenenti 6,5 grammi circa di marijuana, un cellulare e 405 euro.

Un 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.