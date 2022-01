MARIO VENUTI sarà dal vivo con tre concerti a febbraio. Il cantautore siciliano tornerà con il TROPITALIA TOUR, toccando Bologna (doppia data in solo acustico), Bari, Napoli. Occasioni imperdibili per vedere e ascoltare dal vivo uno degli artisti più raffinati e sensibili.

Mario Venuti afferma: “Il Tropitalia tour si rimette in marcia, per portare una ventata di calore tropicale sulle note delle più amate canzoni italiane. Vi aspettiamo a Bologna, dove sarò da solo in acustico nel più intimo di questi concerti di febbraio; Bari e Napoli vedranno invece tutta la band sul palco, Tony Canto alla chitarra, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Neilton Dos Santos alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori. Insieme a questi straordinari musicisti e amici rileggerò in chiave tropicalista le canzoni del mio repertorio e quelle del nuovo disco, Tropitalia, che non vedo l’ora di farvi ascoltare”.

Le date:

10 e 11 febbraio 2022: BOLOGNA- BRAVO CAFFE’ – RADDOPPIO DATA – concerto in Solo Acustico

12 febbraio 2022: BARI – TEATRO FORMA – concerto con band al completo

26 febbraio 2022 – NAPOLI – AUDITORIUM SALVO D’ACQUISTO – NUOVA DATA – concerto con band al completo

Biglietti disponibili nei circuiti abituali.

RADIO UFFICIALE: RADIO MONTE CARLO

TROPITALIA – IL NUOVO DISCO

E’ uscito il 17 settembre TROPITALIA, album nel quale Mario Venuti si diverte a interpretare undici brani che, dagli anni trenta ai duemila, hanno segnato a loro modo la musica italiana.

Il nuovo album è un emozionante viaggio che ci porta in un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di Fortuna svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il mondo sonoro di Venuti.

Questa la tracklist di Tropitalia :

1 – Ma Che Freddo Fa / 2 – Figli Delle Stelle / 3 – Quella Carezza Della Sera / 4 – Maledetta Primavera / 5 – Xdono / 6 – Non Ho L’età (Per Amarti) / 7 – Voar (Nel Blu Dipinto Di Blu) / 8 – Vita / 9 – Vivere / 10 – Il Cuore È Uno Zingaro / 11 – Una Carezza In Un Pugno