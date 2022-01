S. S. Turris Calcio, Lorenzini trasferito al Calcio Catania

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver raggiunto l’accordo con il CALCIO CATANIA per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Filippo Lorenzini (classe 1995).

“A nome di tutta la società – il saluto del direttore generale Primicile e del direttore sportivo Piedepalumbo – ringraziamo Lorenzini per il contributo fornito alla squadra sia nella stagione sportiva in corso che in quella passata, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Oltre ad essere un valido calciatore, si è dimostrato un ragazzo eccezionale anche fuori dal campo. Da parte nostra, non è affatto una bocciatura. Abbiamo, piuttosto, assecondato la volontà del calciatore di approdare al Catania e le sue legittime aspirazioni professionali. Chiaramente, non avremmo dato il benestare alla cessione senza un difensore importante in entrata, operazione che si è poi materializzata con l’arrivo di Sbraga e con la reciproca soddisfazione di tutte le parti in causa”.