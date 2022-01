L’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) è un organismo di regolamentazione che controlla diversi settori, tra cui il gioco d’azzardo. In passato, AAMS si occupava esclusivamente di tabacco e altri monopoli legati al gioco, come le Lotterie Nazionali, Lotto e Superenalotto. Negli ultimi anni, però, nelle funzioni dell’organismo rientra anche la regolamentazione del settore del gioco online.

Lo scopo di AAMS è certificare la legalità dei vari operatori e promuovere il gioco responsabile, nonché monitorare l’industria del gioco online e offline attraverso una serie di leggi molto restrittive.

Ad oggi, per poter operare regolarmente nel settore del gioco d’azzardo in Italia, è necessario possedere la certificazione AAMS, la quale viene rilasciata solo previa verifica della presenza di un’ampia serie di requisiti. Per giunta, anche in seguito all’approvazione, ogni azienda attiva in questo comparto è sottoposta a controlli periodici.

Perché scegliere i migliori bonus casino con certificazione AAMS

I casino con bonus devono avere la certificazione AAMS per operare in Italia. I casino non conformi alla legge e non in possesso di una licenza di gioco italiana saranno bloccati e perseguiti legalmente.

Le piattaforme di casino online, per convincere nuovi utenti ad aprire un conto gioco, solitamente propongono delle offerte di benvenuto. Fin qui nulla di sbagliato, a patto che tali siti siano in possesso di regolare licenza AAMS.

Un errore da non commettere, infatti, è quello di concentrarsi esclusivamente sull’offerta proposta dalla piattaforma di casino, dimenticandosi di verificare la legittimità dell’operatore. Il nostro consiglio, prima di scegliere i migliori bonus casino per giocatori italiani, è di dare sempre prima un’occhiata alla certificazione AAMS.

Del resto, si tratta di perdere veramente pochi secondi del proprio tempo in quanto il numero della licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solitamente è presente su tutte le pagine dei siti di casino.

Differenza tra AAMS e ADM

Quando si parla delle licenze di gioco per operare regolarmente in Italia, spesso si tende a fare confusione tra AAMS e ADM. La sigla AAMS, come abbiamo visto, sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, organo che fa parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

La sigla ADM rappresenta, per certi versi, l’update di AAMS. Istituita nel 1999 tramite il decreto legislativo 300, si riferisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente il cui ruolo è quello di gestire le attività di gioco d’azzardo e che dipende dal Ministero dell’Economia.

Nella sostanza, non c’è una differenza tra AAMS e ADM. Trattasi semplicemente di due sigle differenti ma entrambi indispensabili per certificare la regolarità degli operatori di casino.

Gli step per ottenere una licenza AAMS

Ecco le condizioni da rispettare per i casino con bonus che vogliono ottenere la licenza AAMS in Italia:

Affidabilità e onestà;

Costituzione di società per azioni italiana;

Gestione di un esercizio di gioco negli ultimi due anni all’interno di un Paese europeo, il cui fatturato è stato pari o superiore a 1,5 milioni di €;

Capacità di gestione e capacità finanziaria di almeno 1,5 milioni di €;

Impianti tecnologici ubicati in uno dei paesi europei;

Versamento di 350.000 € ad AAMS per la gestione tecnica e amministrativa;

Trasmissione di informazioni ad AAMS, anche tutelate dalla privacy;

Stipula di un contratto tra società e giocatori.

Certificazione AAMS: il suo ruolo a tutela dei giocatori

Abbiamo visto quale sia l’importanza di AAMS nel garantire la liceità e correttezza dei vari operatori. Non abbiamo, però, ancora approfondito il ruolo di AAMS da un altro punto di vista, quello dell’utente finale.

La presenza di una certificazione AAMS mette, infatti, il giocatore al riparo da spiacevoli sorprese e gli consente di giocare in maniera sicura. Ad esempio, la piattaforma di casino non potrà scomparire all’improvviso rubando i soldi che il giocatore ha sul proprio conto.

Del resto, le piattaforme su cui si trovano i giochi devono superare tantissimi controlli sotto il profilo della sicurezza. Tra l’altro, il casino è tenuto a seguire le corrette procedure per la memorizzazione, gestione e archiviazione dei dati personali degli utenti.

Quando si ha a che fare con un casino certificato AAMS, il giocatore ha la possibilità di impostare dei limiti rispetto alla quantità di denaro da giocare nel mese. Si tratta di una questione veramente importante in quanto aiuta a proteggere il giocatore da spese eccessive.

L’RTP (“return to player”, sostanzialmente coincide con la percentuale di rendimento di un gioco) di ogni slot è impostato da AAMS e non dal provider. Spetta sempre ad AAMS assicurarsi che il generatore di numeri casuali funzioni correttamente.

Ogni transazione effettuata dal giocatore su un casino certificato AAMS è protetta. I siti di gioco certificati devono consentire ai giocatori di utilizzare almeno tre metodi di pagamento.

I giocatori devono avere accesso al supporto tecnico in lingua italiana. Gli operatori sono obbligati a offrire tutta l’assistenza necessaria ai giocatori italiani, sette giorni su sette.

Gli operatori autorizzati dall’AAMS devono vietare l’accesso ai minori alle piattaforme di casino. Le descrizioni dei giochi e delle regole dei casino con bonus online devono essere comprensibili, chiare e trasparenti.

Abbiamo, dunque, visto quanto sia importante assicurarsi che la piattaforma di casino scelta sia sicura e certificata AAMS perché, in tal caso, le possibilità di incorrere in problemi sono praticamente nulle.