“La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 599 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) tra il 22 ed il 28 gennaio 2022 (209 tamponi molecolari, 390 tamponi antigenici). Le autorità ci hanno segnalato anche il decesso di 5 cittadini. Il totale degli attuali positivi in città è di 2192”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Sono stati lavorati – ha continuato Cimmino – complessivamente 4948 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è al 12,1%. 1517, invece, i cittadini di Castellammare che hanno sconfitto il coronavirus. L’alto numero dei nuovi positivi rientra anche nel fatto che in Campania è cambiato il sistema utilizzato per conteggiare i nuovi contagi: per disposizioni nazionali viene considerato subito valido anche l’esito dei tamponi rapidi antigenici, che prima andavano confermati dal molecolare.

L’Asl Na 3 Sud ha messo a disposizione il Numero Verde 800936630 nell’ambito del progetto “Il sostegno oltre la distanza” per informazioni e supporto psicologico. Il numero di pubblica utilità 1500 è invece stato attivato dal ministero della Salute.

Il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021 ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, tra cui il Green Pass rafforzato e le quarantene. In basso il link per approfondire”.