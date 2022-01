Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Calata Capodichino due uomini a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto, nascosti sotto il sedile del passeggero, un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg e cinque stecche di hashish per circa 8,15 grammi.







Due napoletani di 38 e 22 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente.