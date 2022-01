Restyling del centro storico di Vico Equense: iniziati i lavori in vico Giusso e vico Monte. Gli operai hanno iniziato le operazioni di riqualificazione delle due strade del quartiere Vescovado. Si procederà “step by step” e rispettando la tabella di marcia che, a stretto giro, prevede la messa in posa della pavimentazione stradale

“È solamente il primo passo di un più ampio progetto che riguarderà tutto il centro storico – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello – riuscendo così a rimodellare e arricchire il cuore pulsante della nostra città, che ogni anno attira migliaia di turisti alla continua ricerca di scorci e vicoli che solamente una Città ricca di arte e cultura, come la nostra, può trasmettere”. Un lavoro di squadra che prosegue senza sosta.