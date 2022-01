Mancano pochi giorni all’inizio del 72esimo Festival di Sanremo 2022 che, a distanza di 10 anni dalla vittoria con il brano “Non è l’inferno”, vedrà EMMA in gara con “OGNI VOLTA È COSÌ” (Polydor/Universal Music Italy), brano che sarà contenuto in un imperdibile 45 giri da collezione in uscita venerdì 18 febbraio. In pre-order da martedì 25 gennaio, al seguente link https://emma.lnk.to/ovec, il 45 giri è disponibile anche, in edizione limitata, in un’esclusiva versione autografata per Amazon.

Una nuova sfida per EMMA, che dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti e aver calcato più volte il palco del Teatro Artiston come super ospite, ha deciso di rimettersi in gioco con una canzone che musicalmente unisce un sound elettronico a melodie e suoni tradizionali con un ritornello travolgente. “OGNI VOLTA È COSÌ”, scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, non è solo una canzone d’amore, ma un brano che racconta una condizione che molte donne vivono e in cui potranno ritrovarsi. Composto da Davide Petrella e Dario Faini il brano è prodotto da Dorado Inc.

A dirigere l’orchestra per Emma sarà la collega Francesca Michielin che durante la serata speciale delle cover, venerdì 4 febbraio, lascerà la direzione dell’orchestra al Maestro Carmelo Patti per esibirsi al fianco di Emma, sulle note dell’iconica “Baby one more time” di Britney Spears.