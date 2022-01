Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mario Fiore hanno notato un uomo fermo davanti alla serranda di un esercizio commerciale che, alla loro vista, si è allontanato velocemente in direzione di piazza Medaglie d’Oro.







I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo, un 36enne napoletano, trovandolo in possesso di una chiave inglese ed un cacciavite e lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.