L’amministrazione Lo Sapio investe un milione di euro per la messa in sicurezza di 18 strade cittadine, da nord a sud, passando per il centro. I fondi stanziati sono frutto di un mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti. La delibera approva il 14 gennaio del 2021, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Raffaella Di Martino, ed avallata da tutta la Giunta Lo Sapio, è il frutto di un lavoro di squadra.

In seguito ai sopralluoghi fatti dai tecnici comunali è stata tracciata la mappatura delle strade che necessita lavori urgenti di messa in sicurezza: Antonio Segni, Fossa di Valle, Scacciapensieri, Vicinale Giuliana, Giuliana, via Piave, Sant’Abbondio, Traversa Carbone, Astolelle, Pontenuovo, Moregine, Ponte Izzo, Ripuaria, Fontanelle, Cavalcavia del Sarno, Casone, Messigno, Molinelle, Mariconda, Duca d’Aosta, Andolfi.







Il Sindaco Lo Sapio: “Si tratta di un atto importantissimo. Diversamente da quanto fatto dalle amministrazioni passate, abbiamo deciso di inserire anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi, nonché delle strade perché, visto lo stato di degrado in cui versano, è necessario attuarla su tutto il territorio cittadino. Un’operazione che implica un investimento considerevole e per il quale abbiamo chiesto, ed ottenuto, un mutuo pari ad un milione di euro”.