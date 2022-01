Un contributo di 30mila euro per il Comune di Castellammare di Stabia per l’acquisto di eco-compattatori, in grado di selezionare le bottiglie in Pet, ridurne il volume e favorire il loro riciclo.

Il progetto presentato dall’amministrazione comunale è stato premiato dal ministero per la Transizione Ecologica nell’ambito del programma sperimentale Mangiaplastica ed è rientrato tra le progettualità finanziabili all’interno della graduatoria pubblicata nelle scorse ore, per proiettarci in maniera ancora più incisiva verso la green city.

Un risultato che ancora una volta conferma l’impegno dell’amministrazione, che continua a percepire fondi ministeriali, regionali e provinciali grazie alla trasparenza dell’azione amministrativa e alla qualità dei progetti candidati.