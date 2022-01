Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. È lo slogan del progetto per il Banco Alimentare Campania Onlus, a cui il Comune di Castellammare di Stabia ha aderito grazie all’impegno dei servizi sociali e dell’assessorato alle politiche sociali.

Da oggi fino al prossimo 22 febbraio sarà possibile aderire all’avviso pubblico presentando la propria domanda per accedere alla misura di sostegno per le famiglie bisognose, a cui sarà assicurata la distribuzione mensile di un pacco alimentare contenente generi di prima necessità.









In particolare, la misura prevede la distribuzione di 280 pacchi alimentari per i nuclei familiari beneficiari, individuati a seguito della selezione sulla base dei criteri previsti dall’avviso pubblico (Isee, presenza di minori, domicilio ed altri parametri), mentre 20 pacchi alimentari saranno a disposizione dei servizi sociali per fronteggiare situazioni di urgente necessità che potrebbero eventualmente presentarsi. Per tutti coloro che risultano già iscritti alla piattaforma per l’accesso ai buoni spesa Covid, sarà possibile accedere direttamente alla compilazione della domanda e a tutti i servizi erogati dal settore politiche sociali.

Ecco il link per consultare l’avviso pubblico: https://bit.ly/3AJjNuG