La Juve Stabia sconfigge il Foggia al Menti per 3-1

La Juve Stabia riabbraccia il successo sconfiggendo il Foggia al Menti per 3-1.

I gialloblù hanno capitalizzato al meglio le occasioni create nel primo tempo, sebbene il Foggia non abbia assolutamente demeritato proponendo il solito calcio d’attacco di Zeman.

In difesa invece i pugliesi non sono parsi all’altezza ed infatti i gol della Juve Stabia nella prima frazione di gioco sono nati da un’autorete e da uno strafalcione del portiere dei satanelli in uscita.







Nella ripresa il Foggia ha provato a reagire, il portiere stabiese Dini ha effettuato un paio di parate decisive e poi Stoppa, migliore in campo, ha realizzato il gol del 3-0 dopo un’azione da cineteca.

Nel finale gli ospiti realizzano gol della bandiera con il neo entrato Rizzo Pinna e Schiavi spreca anche un rigore per le vespe.

Con questa vittoria la Juve Stabia si posiziona al decimo posto in zona playoff a 30 punti Giovedì alle 18 derby contro l’Avellino e domenica ancora al Menti contro il Latina.

La Juve Stabia si dispone con il 4-2-3-1: fa il suo esordio in maglia gialloblu il portiere Dini. La difesa è la stessa che ha giocato a Campobasso la scorsa settimana.

A centrocampo ci sono Altobelli e Scaccabarozzi. In attacco c’è Eusepi supportato da Ceccarelli, Stoppa e Bentivegna.







Da segnalare l’arrivo di De Silvestro, esterno d’attacco classe ’93 ex Grosseto, nelle ultime battute del calcio mercato. Il calciatore, natio di Formia, è cresciuto calcisticamente nella Juventus e ha vestito le maglie anche della Pro Vercelli, del Carpi, della Reggiana, del Lanciano, del Pavia, dell’Ancona, del Siracusa e del Gubbio.Queste le sue prime parole: “L’arrivo a Castellammare di Stabia è per me una grande opportunità. Cercherò di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi della squadra. Sono felicissimo”.

Il Foggia di mister Zeman risponde con il 4-3-3: i pugliesi devono fronteggiare varie assenze per infortuni, squalifiche e problematiche di Covid. Nelle fila ospiti fanno l’esordio i nuovi arrivi dal mercato Vitali, Di Paolantonio e Turchetta.

In difesa c’è l’ex stabiese Rizzo arrivato in Puglia nella sessione invernale di calcio mercato.









Partenza sprint delle vespe: al 1′ Stoppa lancia Bentivegna che dal limite dell’area ospite fa partire un destro a giro indirizzato all’incrocio sinistro con Alastra che devia alla grande in angolo.

Al 5′ Stoppa si libera di un paio di avversari e il suo tiro da venti metri si spegne di poco a lato.

Al 15′ il Foggia si rende pericoloso in area stabiese con Vitali, sventa in angolo Dini.

Al 21′ Foggia vicino al gol: palla a Garofalo sul versante destro, gran diagonale dai 25 metri e palla che incoccia la traversa dopo deviazione di Dini.

Il Foggia spinge alla grande e la Juve Stabia non riesce a fare filtro e a costruire azioni di ripartenza.

Al 29′ si rompe l’equilibrio: punizione dalla destra di Ceccarelli, palla in area deviata di testa dal difensore Di Pasquale che beffa il proprio portiere.

Al 32′ raddoppio Juve Stabia: Stoppa beffa la difesa dauna, supera il portiere che sbaglia l’uscita e fa il bis in solitudine.

Nonostante il doppio colpo subito, il Foggia continua a fare possesso palla e a spingere ma senza creare grossi grattacapi alla difesa di casa.

Nel finale di tempo i pugliesi reclamano per contatto in area tra il portiere Dini in uscita su Garofalo ma l’arbitro lascia proseguire.

Il primo tempo termina con il punteggio di 2-0.









Ad inizio ripresa mister Sottili inserisce Schiavi al posto di Bentivegna per dare più consistenza al centrocampo stabiese.

Al 3′ Stoppa spreca il terzo gol sbagliando il tiro a porta vuota dopo che il portiere era uscito su cross da destra.

All’8′ gran punizione dal limite per il Foggia con Curcio che mette di poco fuori.

Al 9′ gran parata di Dini su ottima incursione di Vitali sulla destra.

Il Foggia mantiene il pallino del gioco in mano e la Juve Stabia punta sulle ripartenza.

Al 24′ Stoppa supera il dribbling tutta la difesa foggiana e realizza il 3-0: davvero un gran gol.

Dopo il terzo gol di marca stabiese, il match diventa accademico.

Il Foggia fa tutti i cambi a disposizione in panchina e realizza una rete al 40′ con Rizzo Pinna con un bel tiro da fuori con Dini incerto.

Al 45′ Schiavi si fa parare un rigore dal portiere assegnato per fallo su Guarracino in area.

Nel recupero non succede più niente e la Juve Stabia vince per 3-1. A fine partita le vespe festeggiano sotto la curva Sud con i tifosi gialloblù.







Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini 6.5; Donati 6.5 Troest 6.5 Caldore 6 Dell’Orfanello 6; Altobelli 6 Scaccabarozzi 6.5 (40′ st Erradi sv); Ceccarelli 6.5 (35′ st Della Pietra 6) Stoppa 8 (35′ st Guarracino 6) Bentivegna 6 (1′ st Schiavi 5.5) ; Eusepi 6 (40′ st Peluso sv). All.:Sottili 6.5.

Foggia (4-3-3): Alastra 5.5; Martino 5.5 Di Pasquale 5 (11′ st Markic 5.5) Girasole 5.5 Rizzo 6; Garofalo 6.5 Gallo 6 (30′ st Rizzo Pinna 6.5) Di Paolantonio 6; Vitali 6 (30′ st Tuzzo 5) Turchetta 5.5 (14′ st Merola 5.5) Curcio 5.5.All.: Zeman 6.

Arbitro: Marini di Trieste 6.5.Guardalinee: Vitali- Pragliola. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.

Marcatori: 29′ pt Di Pasquale (aut.F), 32′ pt Stoppa (JS), 24′ st Stoppa (JS), 40′ st Rizzo Pinna (F)

Ammoniti: Curcio (F), Ceccarelli (JS), Di Paolantonio (F), Vitali (F), Schiavi (JS) Note : spettatori circa 1000. Angoli 8-5.

Recupero: 2′ pt- 4’st. Prima dell’inizio sella partita osservato un minuto di silenzio in ricordo di mister Gianni Di Marzio e del collaboratore del settore giovanile stabiese Gennaro Novellino, recentemente scomparsi.

Domenico Ferraro