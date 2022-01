Sarà il festival di tutti: parola di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2022. “Fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che Fiorello non sarebbe venuto e proprio per questo avevo fatto preparare una sua sagoma con la quale avrei camminato”, ha detto invece Amadeus.

“Quando è arrivato è stata una bellissima sorpresa. Lui sa che io adoro l’imprevedibilità. Quando ci siamo incontrati, mi ha detto: ‘Ma secondo te, conrnutazzo, potevo lasciare il mio amico da solo?’. Fiorello è una persona generosa e l’anno scorso davanti alla platea vuota è stato eroico. Quest’anno non so cosa succederà, c’è la prima serata, poi chissà, magari se ne va”.

Cesare Cremonini sarà sul palco dell’Ariston “giovedì sera: ci regalerà momenti davvero belli”, dice Amadeus, ricordando che l’artista non è “mai stato a Sanremo, sono felice e orgoglioso di averlo qui, ne ho seguito passo passo le prove e lo stimo molto come cantante”. Sul palco – conferma il direttore artistico – anche i volti delle fiction più amate di Rai1, Luca Argentero, Raoul Bova, Anna Valle, Claudio Gioè, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Poi rispondendo a una domanda sull’eventualità che la Rai abbia predisposto un piano di riserva nel caso in cui il direttore artistico possa contagiarsi, Amadeus risponde: “Non c’è un piano B: se mi prendo il Covid restate qua con me finché non guarisco”.

“Purtroppo il covid ci ha messo in difficoltà e mi dispiace che gli ospiti internazionali non ci siano. Ci sono state trattative e anche la volontà, ma poi la paura di muoversi, i numeri sui contagi, la necessità di confermare mesi prima ha bloccato tutto e allo stato attuale non sono in grado di dare nomi internazionali. La colpa è della pandemia, non degli artisti né nostra. In passato ci avevamo provato con Dua Lipa, ma non è stato possibile”. Sugli amici artisti che non si sono fatti vedere all’Ariston (uno dei più nominati in questi tre anni è stato Jovanotti, che quest’anno è autore del brano di Gianni Morandi), Amadeus si dice “non deluso”. “Ho molto rispetto delle decisioni altrui, che scindono dal rapporto personale. Non ho nessuna delusione per chi pensavo venisse e non è venuto”.

Sanremo 2022 “sarà davvero il festival di tutti, ancora più degli altri anni: ci sarà leggerezza, profondità, ci sarà sempre anche un registro provocatorio, e poi avremo cinque donne importanti, ognuna con il proprio portato”. Ne è convinto Stefano Coletta, direttore di Rai1, alla vigilia della 72/a edizione.

“Supereremo la raccolta dell’anno scorso”, che raggiunse il record i 38 milioni. E’ la previsione di Gian Paolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità, alla vigilia di Sanremo 2022. Gli spazi pubblicitari per il Festival, ha spiegato, “sono sold out” e anche quest’anno “confermiamo il grande interesse degli Ott, uno dei settori a livello globale che sta crescendo di più” .

“Dopo il festival delle restrizioni dell’anno scorso, passeggiando per la città ho ricominciato a sentire l’atmosfera festivaliera”. E’ soddisfatto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, per un’edizione che se non della ripartenza completa è comunque il “festival della gioia”, come detto più volte anche da Amadeus. “C’è una gran voglia di ripartire e con il 100% del pubblico all’Ariston, abbiamo alberghi sold out, bar e ristoranti pieni: è un’atmosfera che mi rende speranzoso per le attività della città, anche nella massima attenzione alla situazione sanitaria”. Il primo cittadino ha poi aggiunto che “un po’ di ansia ce l’ho, ma mi dà fiducia, perché è stato fatto un grande lavoro”.

Fabio Rovazzi torna a Sanremo: sarà, con Orietta Berti, il padrone di casa del primo palcoscenico galleggiante della Costa Toscana, la nuova nave “green” della flotta italiana.