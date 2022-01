Se per i favoriti alla vittoria non sembrano esserci dubbi: la sfida è tra Elisa e duo inedito formato da Mahmood e Blanco in testa a 4,50, gli analisti di Stanleybet.it. studiano le opzioni anche per le altre categorie a partire dal Premio della Critica che evidenzia un testa a testa tra Giovanni Truppi (Tuo padre, mia madre, Lucia) e Massimo Ranieri (Lettera di là dal mare) entrambi in lavagna a 3. Segue Elisa a 6 con il brano “O forse sei tu”.







Spazio anche all’“ambitissimo” Ultimo Posto che nel corso degli anni ha avuto nomi illustri come Vasco Rossi, i Negramaro, e Ron, solo per citarne alcuni. A sorpresa, c’è Iva Zanicchi a 3,25, che su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo ne ha vinte ben tre. Dietro di lei Giusy Ferreri a 4.75 e Ana Mena e Highsnob e Hu entrambi a 5.