Un giovane di 25 anni è stato, purtroppo, protagonista di un tragico incidente questa sera, poco dopo le 19:30, a Giugliano. Il giovane ha perso la vita a seguito del terribile impatto tra il suo scooter e un’auto lungo il Corso Campano, poco dopo la villa comunale, prima di arrivare alla caserma dei Carabinieri.









Andrea Pragliola, era a bordo di un Beverly quando si è scontrata con una Alfa Romeo Giulietta. Subito dopo l’impatto che si è rivelato fatale per il giovane, sul posto sono giunti la Polizia municipale e i sanitari del 118, ma per il 25enne, che pare abitasse a poche centinaia di metri dal luogo dello schianto, non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito, aveva appena festeggiato il compleanno della sorella in famiglia.







Il corpo del giovane, dopo la rovinosa caduta si è fermato a pochi metri dallo scooter del quale era alla guida. L’impatto è stato così violento che lo scooter ha distrutto un paletto di protezione presente lungo il marciapiede, concludendo la pazza corsa nella saracinesca di un negozio. Strazianti le urla sul posto della mamma e dei familiari, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente su Corso Campano, dopo aver appreso la notizia.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente che ora è al vaglio della polizia municipale di Giugliano.

Un’altra tragedia che colpisce la famiglia Pragliola: cinque anni fa il papà di Andrea, Domenico, morì a causa di un grave incidente sul lavoro a seguito di una caduta da un ponteggio precipitando da un ponteggio dall’altezza di circa 12 mentri in vico Amantea, una stradina di via Mattia Coppola, più celebre come “vico Miciano” sempre a Giugliano.