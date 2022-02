Il Real Angri 2019 non riesce nell’impresa di battere la capolista Angels Episcopio

Il Real Angri 2019, per il campionato di Terza categoria Salerno FIGC girone A, non riesce a vincere contro la capolista Angels Episcopio e deve accontentarsi del pareggio. A fine gara c’è comunque soddisfazione in casa Real.

Il mister Ferraioli ha dichiarato: “Sono contento di come abbiamo affrontato la gara, forse l’unico rammarico è quello di aver tirato i remi in barca dopo il gol dell’avvoltoio Pizzo. I nuovi innesti conoscono bene la categoria e potranno darci una grossa mano. Il nostro obbiettivo è il salto di categoria. Da adesso in poi andremo in campo con maggiore determinazione e consapevolezza di essere una squadra forte e pronta ad affrontare le restanti gare come leoni”.

Anche il tecnico dell’Angels Episcopio ha fatto i complimenti agli 11 di casa: E’ stata la squadra che ci ha fatto più soffrire – ha dichiarato- e merita senza dubbio di accedere ai play off.

La prossima settimana ancora al Novi ancora con una diretta concorrente ai play off, il Virtus Scala 2018.

LA PARTITA

Al 2′ calcio d’angolo di Zarra, Albanese di testa nell’area piccola, il portiere alza sulla traversa. Al 4′ ancora Zarra che si accentra e calcia dopo aver recuperato palla sulla trequarti, pallone di poco a lato!

Al 14′ Zarra cross al centro, Albanese anticipa tutti di testa ma il portiere blocca. Angels Episcopio che si fa vedere dalle parti di D’Antuono con qualche velleitaria conclusione dalla distanza.

Al 42′ i sarnesi beneficiano di un calcio di punizione, dopo il fallo di Esposito A., conclusione alta sulla traversa. Finisce cosi la prima frazione di gioco.

La ripresa, nessun cambio per mister Ferraioli. Al 51′ cross di Sessa, il portiere e il difensore coprono, Pizzo M. ci mette il piede e alza la palla che spedisce in rete con un preciso colpo di testa.

Una magia dal cilindro che porta in vantaggio i rossoblù! Real Angri 2019 – Angels Episcopio 1-0.

Al 69′ Pizzo M. chiede il cambio, entra Ferrigno. Al 73′ entra Fortino per Albanese. Al 84′ il gol dei sarnesi: cross al centro, colpo di nuca e pallone in rete. A nulla valgono le proteste dei rossoblù per una presunta spinta in area. Real Angri 2019 – Angels Episcopio 1-1.

Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. All’ 84′ entra Severino per De Vivo. Al 92′ calcio di punizione dal limite dopo un fallo su Ferrigno: dal limite, Romano si incarica della battuta e trova l’esterno della rete, facendo gridare al gol. Un minuto dopo è l’Angels Episcopio a provarci da fuori area. Non succede più nulla e la gara termina in parità.

A fine partita il Real Angri ha tanto da recriminare.

IL TABELLINO

REAL ANGRI 2019 (4-3-1-2): D’Antuono, Sessa, Buonocore, Pepe, Romano, Ponzo, Albanese (23′ s.t. Fortino), Esposito A., Zarra, Pizzo M. (19′ s.t. Ferrigno), De Vivo (39′ s.t. Severino).

A disposizione: Conte, Pizzo G., Provenza, Fortino, D’Auria, Severino, Todisco, Di Rosa, Ferrigno. Allenatore: Ferraioli.

ANGELS EPISCOPIO (4-3-3): Pappacena, Piscosquito, Fortes, Gaudiello, D’auria (14′ s.t.Giordano), Ingenito, Annunziata, Guastafierro (27′ s.t. Ferrara D), Verdino, Verderame (20′ s.t. Adiletta E), Da Luz. A disposizione: Ferrara A, Marchese, Buonaiuto, Iannelli, Ruggiero. Allenatore: Molisse.

MARCATORI: 51′ Pizzo (Real Angri), 84′ Giordano (Episcopio)

NOTE: ammoniti al 41′ De Vivo, 83′ Romano; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t