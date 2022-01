Con una intervista al musicista partenopeo Sasà Mendoza, diplomato in pianoforte al Conservatorio di Salerno nel 1990, introduciamo il suo ultimo lavoro.

Parlaci di questo nuovo album, perchè coprifuoco?

COPRIFUOCO, ultimo mio lavoro strumentale è stato realizzato durante uno dei periodi più bui della storia dei nostri tempi durante le ultime quarantene.









I titoli delle composizioni sono legati a storie vissute durante le quarantene; infatti i due brani “QUARANTENA NAPULEGNA” e “SEPOLTI VIVI“, si sono materializzati in musica non solo ascoltando quasi tutti i giorni il suono straziante delle sirene delle ambulanze e le informazioni date dai tg con immagini di ospedali e di morti, ma anche quando le persone perdevano i propri cari senza avere neanche la possibilità di poterli vedere né dare un ultimo saluto. Insomma brani nati dall’impossibilità di avere contatti umani e sociali; nessun abbraccio ma, nonostante tutto dai balconi un’unica voce: “andrà tutto bene!“

Tutto il mondo si era fermato, lo scenario esterno era come stregato, immobile e senza vita quasi da far paura. Guardavo tutto ciò impaurito dietro le finestre di casa mia; da qui il brano ARET A NA’ FENESTA.

Fuori quel silenzio era assordante pietrificante e proprio mentre si faceva di tutto per distruggere ogni forma di arte con la chiusura di tutti i locali, cinema e teatri, noi musicisti, costretti a stare a casa, trasformavamo tutto il veleno in medicina; un po’ come fanno le piante che trasformano l’anidride carbonica in ossigeno, solo così abbiamo dato un po’ di respiro alle nostre vite e soprattutto alle nostre anime visto che la pandemia ci stava disumanizzando.

Qual è la peculiarità di questo CD?

Un disco veramente particolare perchè ognuno ha suonato nella propria casa; tutto il dolore e la sofferenza vissuta durante questo periodo oscuro sono stati magicamente catturati in questo cd.

Molti brani sono stati ispirati dalla perdita di amici musicisti a me molto vicini che mi hanno accompagnato durante il mio percorso musicale suonando nei miei concerti.

“WAITING”, altro brano che fa parte del CD esprime la grande attesa e la speranza che prima o poi tutto sarebbe finito, ma intanto il tempo scorreva lento ed inesorabile senza via d’uscita. A dare la speranza sono stati “JOY” che esprime quella gioia ormai persa e dimenticata, “DANZA DEL SOLE” e “TERRE DI MARE” che esprimono il desiderio e la voglia di vedere risplendere il sole nella vita di tutti noi.









Quanto ci ha cambiato questa Pandemia?

L’emergenza sanitaria ha cambiato tutto il nostro essere, non siamo più quelli di prima, è avvenuta una trasformazione nelle nostre coscienze “TRANSFIGURATION “, siamo tutti più fragili; le ferite sono profonde ed insanabili. In più c’è stata la perdita della lunga scia dei musicisti di fama internazionale, miei riferimenti musicali come LYLE MAIS e CHICK COREA, giganti della musica e fonte infinita dei mie modelli di ispirazione. Ho dedicato loro alcuni brani cercando di utilizzare suoni di sintetizzatori analogici degli anni 70′ che caratterizzavano le loro produzioni musicali in tutto il mondo. Ed ecco che nasce “CHILDREN SONGS“.

“LIA“, invece è un brano dedicato a mia madre, la perdita più dolorosa di questa maledetta pandemia, ho trasformato la poesia in musica; in questo brano c’è un concentrato di forti emozioni che si sono trasformate in note ed armonie. E’ stato un modo per accompagnarla nel suo ultimo viaggio.

Parlaci del brano dedicato a Joe Amoruso

Un pensiero speciale va al mio amico JOE AMORUSO con il quale spesso ci trovavamo a parlare di esoterismo e di come la musica è un mezzo per investigare la propria anima; dunque attraverso la musica fare un percorso spirituale. A lui ho dedicato il brano “SOGNANDO JOE” ispiratomi in seguito ad una particolare esperienza onirica dove Joe mi comunicava con stupore, sorridendomi, di come fosse possibile comporre un intero brano utilizzando solamente “quattro note”.

La mattina successiva riportai quelle quattro note sul mio pianoforte e da lì è nato il brano “SOGNANDO JOE“; è stata un‘esperienza incredibile.





Nel brano hanno suonato musicisti che da sempre hanno fatto parte della sua storia musicale: James Senese, Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Ciccio Merolla, Peppe Sannino ed Antonio Onorato che con la sua band composta da Mario De Paola e Diego Imparato per anni ha condiviso con Joe lo stesso palco.

Sappiamo che hanno suonato tantissimi musicisti nel CD ce ne puoi elencare qualcuno?

La lista dei musicisti che hanno suonato in “COPRIFUOCO” è lunga; ognuno da casa ha voluto offrire il proprio contributo e per questo li ringrazio tutti, amici e musicisti eccezionali: Nico Di Battista, Fredy Malfi, Savio Arato, Romeo Barbaro, Aniello Misto, Carlo Avitabile, Michele Montefusco, Gianni Guarracino, Roberto Giangrande, Antonio Mambelli, Domenico De Marco, Leonardo di Lorenzo, Roberto Perrone, Enrico del Gaudio, Dario Spinelli, Dario Franco, Mario Sellitto, spero non me ne sia sfuggito qualcuno.

Come verrà distribuito questo CD ?

Il CD è andato in distribuzione dal 28 gennaio scorso su tutte le piattaforme digitali di tutto il mondo dalla KONTOR NEW MEDIA (Germany) con etichetta PARTHENOPE DISCHI, i Media partner sono Sud in Sound, Suoni del Sud e Music in Sud, il Mixing and mastering è stato realizzato presso “La Saletta Sound by Guido Cusano“ ed il Progetto Grafico “DArRT” di Reset Zone.