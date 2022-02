Massima attenzione alle persone con disabilità: consegnato questa mattina al Comune di Castellammare di Stabia il nuovo veicolo di Pmg Italia. L’obiettivo dell’amministrazione, e in particolare dell’Assessorato alle Politiche sociali retto dall’avvocato Sabrina Di Gennaro, è quello di promuovere forme di autonomia e di integrazione sociale. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo e al sostegno delle imprese del territorio. Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino, l’assessore Di Gennaro, il referente di Pmg Italia con i rapporti con gli Enti Siano Taglialatela, la referente Pmg rapporti commerciali con gli sponsor Nunzia Rescigno, il viceparroco della Cattedrale stabiese don Antonino Somma.







La collaborazione con Pmg Italia, che ha concesso il veicolo in comodato gratuito, nasce nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 328/2000. Il Comune di Castellammare di Stabia ha rinnovato quindi il Progetto di Mobilità Garantita, un progetto che presenta contenuti ad alto valore etico e sociale, attorno alla quale si mobilitano le migliori risorse della comunità verso un obiettivo comune: consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colmando il divario tra le persone e spostando l’attenzione verso ciò che queste ultime possono fare, se le si mette in condizione di fare.

Il progetto prevede servizi trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri. Il Progetto Mobilità Garantita ha preso vita e potrà adesso proseguire per altri 4 anni grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali.







Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli. Tutte queste imprese hanno valori comuni e la consapevolezza che il benessere di se stessi e della propria azienda è strettamente legato alla comunità nella quale vivono ed operano. La mission di Pmg Italia consiste nell’operare con trasparenza, nel rispetto di una scala di valori condivisa, guardando alla comunità per stimolare un cambiamento positivo e migliorare la qualità della vita difendendo la diversità e promuovendo l’integrazione.

Ecco l’elenco delle imprese che hanno contribuito al progetto: F.lli Amita srl, Starace srl, Ecochimica Stingo srl, Farmacia Bosso della dott.ssa Irene, Di Somma Gioielli, Farmacia Scepi snc dei Dottori, Fast Services srl, Microelettronica snc, El. Ca. Elettromeccanica Campana spa, Autoservizi Universal srl, Meccanica Russo srl, Time Vision società cooper. arl, Autoscuola A. Castellano sas, Terramare srl, Le Rose snc dei F.lli Ettore, Studio Emme, Angelina Petrella srl, Maiello srl, Acs srl, Sesto Continente Tours srls, En Flower srl Unipersonale.