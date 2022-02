Cambiano le alleanze e cambia il quadro politico pimontese, in vista delle elezioni amministrative di primavera. A partire dalla maggioranza pronta a presentarsi divisa al voto. Per la prima volta ci sarà una netta differenza tra il gruppo di Palummo, orfano del sindaco uscente ma rivitalizzato dal figlio Antonio, tra i fondatori del movimento civico Pimonte è, e l’area che fa capo al vicesindaco Gennaro Somma.

Con i reduci di Palummo potrebbero schierarsi, tra gli altri, la presidente dell’assise cittadina Lucia Somma e i consiglieri Ferdinando Gargiulo e Vincenzo Coticella. Mentre in pole – position per la candidatura a sindaco ci sarebbe Lorenzo Fortunato, fedelissimo di Palummo e titolare di un patronato a Pimonte. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata anche la candidatura a sindaco di Somma, vicesindaco attuale di Palummo.

Anche in questo versante è nata una nuova civica (PimontEvviva), che vede tra i fondatori, oltre allo stesso Somma, anche l’assessore Luciano Imparato e la consigliera Anna Somma. Tra i candidati dell’attuale vicesindaco, ci sarà anche Ernesto Apuzzo, già assessore nella giunta di Gennaro Somma (omonimo del futuro candidato sindaco). Ma le spaccature e le divisioni coinvolgono anche il fronte opposto. Negli ultimi giorni infatti si è consumata la frattura all’interno di Officina 21.

Al momento sembra così tramontare l’ipotesi di una lista autonoma. Una parte dei fondatori ha infatti deciso di sostenere la discesa in campo di Francesco Somma (medico radiologo, membro della direzione nazionale di Più Europa) il quale si candida a rimettere in piedi un’area civica che possa competere per la vittoria elettorale. A tal proposito, nei giorni scorsi è stato presentato il movimento SiAmo Pimonte, che potrebbe essere anche il nome della civica guidata da Somma. Tra i nomi di spicco di quest’area politica, ci sono gli ex assessori Carmine Palomba e Bartolomeo Chierchia.