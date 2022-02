Al via al 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Tanti cantanti, tante belle canzoni e molta eleganza.

Ieri sera è iniziato Sanremo, quello dei fiori, del bel canto e delle tante aspettative che scandiscono il tempo delle settimane che precedono la manifestazione. Abbiamo ascoltato le prime 12 canzoni. Tanto amore, malinconia, molta nostalgia anni 80 e qualche esperimento poco riuscito.

Achille Lauro – Domenica: sembra di tornare indietro nel tempo e rivivere Rolls Royce. Lauro è rimasto fermo a quel Sanremo e, da lì non si è mosso. La nota più elegante, il coro gospel.

Voto: 4

Yuman – Ora è qui: bella voce, ma il brano non resta. Sound affascinante, ma l’ho già dimenticato.

Voto: 6

Noemi – Ti amo non lo so dire: sempre la stessa canzone, sempre la stessa Noemi.

Voto: 6

Gianni Morandi – Apri tutte le porte: Gianni nazionale: impeccabile nel suo stile. Canzone cucita addosso alla perfezione da Jovanotti.

Voto: 7

La rappresentante di lista – Ciao Ciao: Mood anni 80. Esperimento del tormentone che arriva fino all’estate semi-riuscito. Bravura musicale innegabile. Sicuramente il più eurovisivo della gara. Lei voce strepitosa, forse più in risalto con “Amare” l’anno scorso. Nel complesso, non entusiasma però più di tanto.

Voto: 6++

Michele Bravi – Inverno dei fiori: Il testo più bello. Eleganza, classe, compostezza. Forse un po’ troppa emozione sul palco. Non buonissima la prima. Nel complesso, però, un brano che merita davvero. Sei l’eleganza fatta persona Michele!

Voto: 7-

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare: Caro Massimo, diciamoci la verità, non è Perdere l’amore. Non hai più nemmeno l’età di quando vincesti nel 1988 con quel capolavoro. Eppure, questa nuova canzone, è un piccolo gioiello. Un tesoro nascosto, in fondo al mare della musica sanremese. Peccato per l’esibizione non andata proprio benissimo.

Voto: 8 al brano, ma 6 esibizione

Mahmood e Blanco – Brividi: l’abbiamo già detto in queste ore. Il brano più preciso, emotivo, raffinato e delicato della prima serata. Performance impeccabile. Ma che talento è Mahmood?

Voto: 9

Ana Mena- Duecentomila ore: il brano in studio rende molto di più. Bocciata esibizione, anche la dizione è da rivedere. A tratti sembra un brano neomelodico. Esperimento di Hunt poco riuscito.

Voto: 4

Rkomi – Insuperabile: sinceramente, non l’abbiamo capito. Le aspettative erano alte ma ha un po’ deluso. Look un po’ demodè da rockettaro anni 80 e brano deludente.

Voto: 5\2

Dargen- dove si balla: Radiofonico, pezzo allegro, sicuramente da riascoltare. Non è Willy Peyote, però!

Voto: 6-

Giusy Ferreri – Miele: la canzone è bella, ma non per la Ferreri. Doveva cantarla Carmen Consoli o proprio Mahmood.

Voto: 6–

A. D. M.