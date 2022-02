Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi di un edificio di via Marco Aurelio una persona che, con fare circospetto, ha bussato al portone dello stabile per poi entrarvi.







I poliziotti, insospettiti, sono entrati nel palazzo dove, nel terraneo, hanno sorpreso l’uomo che stava per cedere una banconota a uno spacciatore il quale è stato bloccato e trovato in possesso di due involucri contenenti 2,5 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, una forbice, un coltello, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1030 euro.

Un 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.