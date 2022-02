Ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Giacomo dei Capri per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna con il volto sanguinante, la quale ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito che, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva aggredita fisicamente.







Gli operatori, dopo aver richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la vittima, hanno bloccato l’aggressore identificandolo per un 41enne brasiliano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni.