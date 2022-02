Dalla Giunta Lo Sapio arrivano due importanti deliberazioni per la rigenerazione urbana di via Roma, la strada del centro storico che collega gli Scavi al Santuario, e tutto il quartiere di via Aldo Moro.

La “mobilità sostenibile” è il comune denominatore dei due progetti da 3 milioni di euro – 2 milioni e 500mila euro per via Roma e 500mila euro per via Aldo Moro – presentati dal Comune di Pompei per accedere ai fondi Pnrr.







Gli indirizzi dell’Amministrazione sono orientati in particolare ad una ridistribuzione modale che veda un calo effettivo del traffico veicolare privato, con conseguente abbassamento dei livelli di inquinamento e congestione stradale.