L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, tende la mano alle fasce deboli del territorio. Una garanzia per le tante famiglie di Pompei che, da anni, chiedono il sostegno di un professionista che li possa guidare, in maniera gratuita, in precisi percorsi di recupero. L’incarico affidato ad Angelo Di Prisco, che verrà svolto a titolo gratuito, è tra le priorità in agenda del Governo Lo Sapio, in prima linea a sostegno delle fasce deboli.







Il Sindaco Lo Sapio: “Per la prima volta il Comune di Pompei istituisce una figura istituzionale indispensabile per garantire i diritti degli ‘indifesi’, mai esistita presso l’ente pompeiano”.

Il neo garante dei disabili si è mostrato commosso per la fiducia che il Sindaco ha riposto in lui. Una fiducia ricambiata con la sua operatività immediata.

Angelo Di Prisco: “Voglio incontrare gli altri partecipanti al bando pubblicato dal Comune per la ricerca del ‘Garante dei Disabili’, al fine di creare una squadra di lavoro con un obiettivo unico: garantire i diritti ai disabili. Ritengo di grande importanza fare rete per far fronte ai bisogni delle fasce più deboli della società quali quelle delle persone con disabilità”.







“Accolgo questa nomina con grande soddisfazione non solo come Assessore alle Politiche Sociali, ma anche come cittadino. E’ la conclusione di un percorso tracciato tempo fa, quando ero ancora consigliere comunale portato a termine con determinazione e convinzione. Si tratta di un traguardo importante che rappresenta un segnale di forte attenzione rispetto a una tematica fondamentale”.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Mazzetti, commenta così la nomina da parte del primo cittadino del Garante dei Disabili. Si tratta di Angelo Di Prisco: 60 anni, pompeiano, insegnante, civicamente attivo sul territorio da sempre. A lui, spetterà il compito di operare per la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché per la loro integrazione ed inclusione sociale.

“Il Garante è una figura di tutela e di garanzia rispetto a situazioni discriminatorie al cui operato verrà data la massima considerazione”, afferma Mazzetti. “Partendo dalla consapevolezza delle problematiche esistenti lavoreremo di concerto per affermare una nuova concezione di disabilità, abbattendo i limiti esistenti e garantendo a tutti le stesse opportunità, indipendentemente dalla propria condizione. Il disegno di legge, approvato nell’ambito dell’attuazione del Pnrr, ed in particolare della missione 5 «Inclusione e Coesione», prevede un testo unico per la revisione delle norme relative ai disabili. Con questa nomina il Comune di Pompei non solo si allinea alle politiche nazionali ed europee, ma si appresta ad affrontare le sfide del futuro con uno strumento in più per abolire ogni sorta di discriminazione sociale”.