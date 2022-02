Prefetto di Napoli: contro la camorra possibile stretta alla movida. Chiusura anticipata di bar e locali

“Nella lotta alla camorra è fondamentale il controllo del territorio”, sono le parole del Prefetto di Napoli Claudio Palomba in un’intervista al Gr1 all’indomani del duplice omicidio di camorra a Scampia parlando della questione sicurezza in città.









“Con il sindaco stiamo verificando l’attuabilità di una regolamentazione degli orari di chiusura notturna dei locali pubblici, anticipando quelli di bar e luoghi di ritrovo. Giovedì in prefettura si riunisce il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha affermato Palomba.

Come sottolineato dal Prefetto, le faide tra clan sono riprese per il dominio assoluto delle piazze di spaccio della droga: “Oramai ci sono due sodalizi mafiosi e una bassa camorra che domina sotto il profilo di presenza sul territorio. E’ indispensabile rafforzare i sistemi di vigilanza delle zone maggiormente critiche, da Ponticelli a Miano, da Secondigliano a Scampia, ma non è immune dalla criminalità neanche il centro della città”.