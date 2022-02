Riprende l’attività sportiva del Centro Basket Torre Annunziata che entra nel vivo della stagione agonistica.

Dopo la breve pausa riprendono regolarmente gli allenamenti in casa CBTA cosi come riprende il campionato under 19 che vedrà i ragazzi capitanati da Antonio Balzano ospitare la Flegrea Basket Napoli.

Periodo di scelte in casa Centro Basket dal momento che bisognerà decidere se partecipare al prestigioso torneo di Pesaro che dovrebbe tenersi come sempre nel periodo pasquale. Torna a pieno ritmo anche il servizio bus a domicilio così come la voglia di allenarsi da parte dei giovani lupi biancoverdi.

A fine anno, Covid permettendo, si festeggeranno i 30 anni di attività del CBTA un prestigioso traguardo raggiunto con sacrificio e sudore in un territorio non facile come quello oplontino.