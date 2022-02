Sanremo 2022: “E’ stato un debutto straordinario con uno share medio del 55 per cento e quasi 11 milioni di telespettatori, uno dei migliori risultati di sempre. E’ stato premiato il desiderio di leggerezza, di condivisione, l’ottimo livello musicale, l’innovazione del linguaggio visual e la giusta ritmica televisiva”. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, commenta così il grande successo della prima serata del Festival di Sanremo 2022, firmato per la terza volta da Amadeus: lo share complessivo più alto dal 2005 e il maggior ascolto, in termini di telespettatori, dal 2018. In tutto, 10 milioni 911 mila spettatori con uno share del 54.7 per cento.

“Amadeus e Fiorello – prosegue Coletta – hanno portato talento, ma soprattutto il cuore sul palco dell’Ariston, riuscendo a parlare a tutti, trasversalmente. Il mio ringraziamento va a loro, all’Amministratore delegato Carlo Fuortes, alla Presidente Marinella Soldi e a tutte le direzioni della Rai che hanno permesso la straordinaria riuscita di questo incipit festivaliero”.

La prima parte della serata inaugurale, dalle 21.23 alle 23.38 ha avuto 13 milioni 805 mila spettatori, con uno share del 54.5 per cento, mentre la seconda, dalle 23.43 alle 25.12, è stata seguita da 6 milioni 412 mila spettatori con uno share del 55.4 per cento.

Il picco d’ascolto, in termini di spettatori è stato registrato alle 21.46 con 16 milioni 517 mila spettatori, in termini di share alle 23.38 con il 58.9 per cento.

Ecco intanto la scaletta della seconda serata di Sanremo 2022:

Sangiovanni – “Farfalle”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Emma – “Ogni volta è così”

Matteo Romano – “Virale”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Tananai – “Sesso occasionale”

Irama – “Ovunque sarai”

Aka 7even – “Perfetta così”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”