Domenica 6 febbraio alle ore 10 e 30 torna “Quisilegge – Il Festival del Libro a Stabia”. L’appuntamento è nella sala congressi del Palazzo Reale di Quisisana. Ospite sarà la scrittrice Dora Esposito. L’autrice parlerà del suo “Un giorno ti racconterò” (Arkadia Editore). Nata a Castellammare di Stabia, Dora Esposito è una blogger, influencer, aforista con vari account su Twitter, Instagram e Facebook, dove conta oltre cinquantamila follower, ha collaborato con vari personaggi dello spettacolo ed è autrice degli aforismi pubblicati sulle agende “Comix”.







“Un giorno ti racconterò” racconta la storia di Giulia, bionda, con il carré sempre liscio, ma mai ordinato, occhi grandi, azzurri e lentiggini sul naso. Un passato da dimenticare, una grande voglia di vivere, un amore malato, un altro interrotto per paura d’amare. Lei però, nonostante tutto, non ha mai smesso di credere all’amore e desidera perdersi ancora tra le braccia di un uomo che le dia più sicurezze che incertezze. Modererà l’incontro il giornalista Pierluigi Fiorenza.

Nella sala congressi di Palazzo Reale si alterneranno importanti scrittori spaziando dalla saggistica ai racconti, dalle inchieste alle ricerche storiche. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie. Per accedere all’evento sarà necessario possedere la certificazione verde (green pass rafforzato) come indicato dal decreto legge del 26 novembre 2021. Gli eventi avranno risalto anche sui social network (l’hashtag di riferimento è #QuisileggeStabia): tutte le giornate saranno trasmesse in diretta su Facebook sul canale ufficiale dell’Ente.