Tra dieci giorni riprenderanno tutti i campionati regionali e dunque si ritornerà in campo dopo quasi due mesi dall’ultima gara ufficiale disputata prima della pausa natalizia.

La Fipav Campania aveva optato per la soluzione drastica ovvero l’interruzione di tutti i campionati fino al primo week end di febbraio causa il dilagare della diffusione e della crescita dei contagi da Covid19.







Le ragazze del Consorzio Volley Napoli ritorneranno dunque in campo sabato 12 febbraio e nell’occasione al PalaTorricelli ci sarà una doppia sfida: a scendere in campo saranno sia le ragazze impegnate nel massimo campionato regionale (Serie C girone B), sia, a seguire, le ragazze della serie D (girone C).

Per la compagine di serie C di mister Maione formalmente inizierà il girone di ritorno ma è evidente che si tratta dell’inizio di un altro campionato visto la lunga sosta.

Si ripartirà dai 12 punti conquistati nel girone di andata e da quel quinto posto in classifica che le ragazze vorrebbero migliorare per ambire ai play off.







Il calendario da una mano alle azzurre visto che gli scontri diretti saranno tutti casalinghi ma la ripresa avverrà contro una grandissima squadra quale il Villaricca, capace di vincere tutte e otto le gare del girone di andata per un primato ampiamente meritato.

“Sarà in realtà come l’inizio di una nuova stagione – analizza il tecnico Alessandro Maione- solo che ci arriveremo dopo un periodo di preparazione parziale e senza aver disputato nemmeno una amichevole causa Covid. Ci faremo comunque trovare pronti per raggiungere i nostri obiettivi”.