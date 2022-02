La Juve Stabia esce sconfitta dal derby contro l’Avellino

La Juve Stabia perde il derby contro l’Avellino giocato alle ore 18 al Partenio Lombardi.

Perentorio il risultato a favore del lupi che sconfiggono le vespe per 3-1.

Il campo di Avellino si conferma così un tabù per la Juve Stabia: in 15 incontri disputati in Irpinia i gialloblu’ non hanno mai vinto, collezionando ben 10 sconfitte e solo 5 pareggi.

Sotto la gestione Sottili il rendimento in trasferta delle vespe è deficitario: in 8 match disputati dopo aver sostituito l’esonerato Walter Novellino, il mister toscano ha racimolato solo 2 pareggi e accusato 6 sconfitte con quella di oggi.

Dopo la vittoria di lunedì scorso contro il Foggia, mister Sottili opta per un largo turn over contro l’Avellino, cambiando vari effettivi ma applicando sempre il 4-2-3-1, con Dini in porta, difesa con Donati, Troest, Caldore e Panico, mediana con Davi’ e Altobelli, tridente con Schiavi, Guarracino e Della Pietra, punta centrale Evacuo. Restano fuori dalla formazione titolare di lunedì sera Stoppa, Ceccarelli e Eusepi, tra i mattatori della vittoria contro i foggiani.

L’Avellino di mister Braglia, oggi squalificato e sostituito dal vice De Simone, risponde con il 3-4-1-2 con Kanoute, Maniero e Murano in attacco.

Nel primo tempo la Juve Stabia si destreggia bene , infatti al 7′ le vespe vanno vicine al gol con Della Pietra, il cui insidioso tiro viene sventato alla grande dal portiere Forte. L’Avellino fa un break e al 18′ passa in vantaggio con Maniero grazie alla sua conclusione in semirovesciata.

La Juve Stabia resta comunque partita e al 33′ pareggia con Altobelli con un bel tiro di sinistro su assist di Della Pietra.

Il primo tempo termina così in pareggio con una buona Juve Stabia vista in campo.

La ripresa vede l’Avellino spingere sull’acceleratore e, complice un pasticcio difensivo della retroguardia ospite, la punta Maniero concede il bis dopo la sua incursione in area gialloblu’.

Mister Sottili procede a varie sostituzioni inserendo Eusepi, Ceccarelli e Stoppa e Bentivegna, ma nonostante i cambi la Juve Stabia soccombe . Infatti, al 29′ l’Avellino chiude la partita con un tiro dalla distanza di Aloi, susseguente da azione d’angolo, dopo un’altra incertezza della difesa stabiese . I lupi portano così in porto la vittoria con un rotondo punteggio.

Con questa vittoria l’Avellino si mette al secondo posto con 42 punti a 9 lunghezze dal Bari, mentre la Juve Stabia resta a 30 punti all’undicesimo posto, ora fuori dai playoff.

La Juve Stabia, dopo un pregevole primo tempo, paga oltremodo la fatica del match di lunedì sera oltre che un paio di sbavature in difesa, di cui l’Avellino ne approfitta e alla fine fa suo il derby gestendo poi la parte finale del match.

Domenica prossima la Juve Stabia giocherà contro il Latina alle ore 17.30: un altro match decisivo per il prosieguo della stagione agonistica.

Domenico Ferraro