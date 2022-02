Mountain Bike X-Cross, otto gare cross country di puro spasso in Campania

La disciplina olimpica della mountain bike cross country è molto seguita in Campania e per accontentare i tanti praticanti della regione un circuito come l’X-Cross è fatto apposta per esaltare il divertimento e la tecnica in sella a una bici con le ruote grasse e tacchettate.

Nello specifico il calendario 2022 annovera otto prove: l’avvio del circuito il 6 Marzo con la XC Grotta del Rosario (organizzazione Bike&Sport Team) a Contursi Terme per seguire il 10 Aprile ad Oliveto Citra con la XC Piano Canale (Ciclistica Oliveto Citra).

A Maggio si disputeranno la Crocelle Race Park (Crocelle Race Team) il giorno 8 e la XC Monti di Eboli il giorno 22 a cura dei Rampikevoli.

A Giugno si pedalerà il giorno 5 con la XC Monte Donico a Visciano (Team Bike Visciano) e il 19 la XC dei 3 Rifugi ad Ottati (Polisportiva Ottati).

Penultima fatica del circuito il 17 luglio con la XC del Matese a Letino (Matese Bike Team) e ultimo atto a San Cipriano Picentino con l’omonima XC il 24 luglio a cura della Ciclo Picentia.

In ogni tappa ci sarà la vestizione delle maglie di leader del circuito con le categorie esordienti, allievi, juniores e open unica (élite-under 23) mentre in ambito amatoriale saranno assegnate le maglie con il criterio delle fasce: under 45-prima fascia (élite sport e master 1-2-3), over 45-seconda fascia (master 4-5), over 54 terza fascia (master 6-7-8) e donne unica. Il titolo di campione regionale della specialità cross country verrà assegnato ai soli atleti tesserati FCI Campania dal miglior punteggio in classifica ottenuto nelle otto prove.

Ai primi 25 di ogni categoria verranno assegnati punti a scalare (da un massimo di 35 per il primo al 25mo atleta che prenderà un punto) e in caso di parità si considera il piazzamento all’ultima tappa.

La classifica per società sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi dei singoli atleti e al termine del circuito verranno premiate le prime 3 società.

La premiazione finale sarà articolata con la consegna della maglia di vincitore + trofeo ai primi 3 di ogni categoria e il montepremi verrà erogato solo alle categorie agonistiche. Disponibile a questo link l’intero regolamento del circuito https://www. fcicampania.it/2022/01/10/ regolamento-campionato- regionale-cross-country/

“Il format del circuito X-Cross – spiega Pietro Amelia, responsabile settore fuoristrada FCI Campania – rappresenta per tutti noi un profondo attaccamento alla passione per le ruote grasse nella nostra regione in parallelo a quanto faremo con il Giro della Campania Off Road dedicato alle granfondo e alle marathon. Faccio i complimenti alle otto società organizzatrici delle singole gare cross country perché non è facile portare avanti la preparazione di un evento con le tante difficoltà del momento ma siamo sicuri che sarà una grande edizione”.

E intanto si fa un passo indietro alla passata stagione negli ambienti del fuoristrada campano: sabato 5 febbraio alle ore 18:00 presso il velodromo di Marcianise si terrà la premiazione del Giro della Campania Off Road 2021 rimasta in sospeso dopo l’ultima prova disputata ad Agropoli lo scorso 17 ottobre. Saranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria e le prime 5 società le classifiche sono consultabili al link: https://www.mtbonline. it/Classifiche/76-giro-della- campania-off-road .

Dopo la premiazione, verrà illustrato nei dettagli il nuovo calendario dei due circuiti di riferimento Giro della Campania e X-Cross per la stagione corrente 2022.