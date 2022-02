Dopo il debutto di AKA 7EVEN sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022, è finalmente disponibile ovunque, in radio, in streaming e in digitale – al link https://aka7even.lnk.to/Perfetta_Cosi -, “PERFETTA COSÌ” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), brano con cui l’artista è in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo. Il brano, una power ballad dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra.







“Ho deciso di scrivere questo pezzo per parlare in primis a me stesso, ma anche a tutti coloro che ogni giorno faticano ad accettarsi – racconta Aka 7even – Qualche anno fa non apprezzavo alcune parti di me, e non parlo solo del mio aspetto fisico. Con il tempo ho capito che prima di ogni cosa è importante imparare ad amarsi, perché ognuno di noi è perfetto così com’è.”

Aka 7even, inoltre, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, si esibirà in duetto con ARISA, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, brano tra i più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato. Aka 7even calca il palco più ambito della musica italiana dopo aver pubblicato nel 2021 il suo omonimo album d’esordio (certificato disco di platino), aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act e aver scritto la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni.







Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista.

All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Il brano ha esordito al primo posto della classifica italiana Itunes e ha raggiunto anche il posto nei primi 5 della Classifica Top Singoli FIMI, è stato inoltre l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è già certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK Italia). Durante l’estate è uscito “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”.







Il singolo “Loca” è stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. È appena uscito il suo primo libro, “7 vite”, edito da Mondadori, in libreria dal 23 novembre. Il suo ultimo singolo è “6PM”, una power ballad malinconica che racconta la fine di un amore, una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Il 2021 di Aka 7even è coronato da due traguardi importantissimi: la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72sima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”. Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.