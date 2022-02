Sarà Giusy Ferreri ad aprire le danze questa sera per la terza serata di Sanremo 2022. Ascolti da record per la seconda puntata del Festival condotto da Amadeus. Ecco l’ordine di uscita della terza serata:

1. Giusy Ferreri

2. Highsnob & Hu

3. Fabrizio Moro

4. Aka 7even

5. Massimo Ranieri

6. Dargen D’Amico

7. Irama

8. Ditonellapiaga e Rettore

9. Michele bravi

10. Rkomi

11. Mahmood & blanco

12. Gianni Morandi

13. Tananai

14. Elisa

15. Rappresentante di lista

16. Iva Zanicchi

17. Achille Lauro

18. Matteo Romano

19. Ana Mena

20. Sangiovanni

21. Emma

22. Yuman

23. Le Vibrazioni

24. Giovanni Truppi

25. Noemi

Intanto al Festival di Sanremo 2022 è approdata anche Radio Esercito. Interviste ai cantanti, speciali dirette e commenti. È una radio, si, ma non come tutte le altre: gli speaker sono i militari dell’Esercito, “gli ascoltatori, invece, sono i più diversi, non solo militari, ma chiunque voglia sintonizzarsi con le nostre trasmissioni via web” racconta il Maggiore Fabio Capriati, in questi giorni tra i 15 inviati speciali della Forza Armata, per raccontare in diretta il Festival di Sanremo. L’esperienza è quella dei veterani perché la Radio dell’Esercito viene da lontano ma prima era rivolta solo a chi era in missione, da un paio di anni invece l’Esercito sperimenta una radio più generalista trasmette in streaming dal sito www.esercito.difesa.it (anche in app) con trasmissioni e rubriche dedicate alla musica.

“E quale occasione migliore se non Sanremo – racconta il maggiore Capriati- per raccontare le canzoni e parlare della musica che in fondo ci accompagna tutti nelle nostre giornate”. Un’occasione speciale suggellata dall’intervento del Caporal Maggiore Scelto Giovanna De Leo: è sua la prima domanda che ha inaugurato le conferenze stampa Rai dedicate al Festival. “Ho partecipato con gran emozione alla conferenza Stampa Rai – racconta il Caporal Maggiore Scelto De Leo – una bellissima atmosfera. Ho tirato fuori un po’ di coraggio per presentarmi ad Amadeus e congratularmi con lui.

Gli ho chiesto cosa ci si poteva aspettare da questo festival 2022, visto che ogni festival lascia sempre la sua impronta, sentivo chiaramente l’adrenalina addosso”. Sanremo è questo, racconta la militare: “avete presente quelle lacrime di Amadeus nel rivedere il pubblico e quelle dei Maneskin nel risalire sul palco dell’Ariston dopo 11 mesi? Beh, queste sono lacrime di gioia, di fatica e di orgoglio che oggi porto con me, che mi fanno pensare di essere fiera di dove Radio Esercito sia arrivata, sarà solo il nostro trampolino di lancio, questo è solo l’inizio di altre meravigliose avventure!!” E un pensiero per questa nuova esperienza, è rivolto ai militari che in questo momento sono in missione: “cercheremo tutti i giorni di commentare il Festival, rivolti certamente anche a loro, e alle famiglie per essere uniti idealmente tutti davanti alla tv a seguire la kermesse” racconta ancora il Maggiore Capriati, ma attenzione, i commenti verranno fatti senza esclusione di colpi “abbiamo messo in campo i nostri migliori critici musicali, schieriamo sempre gli uomini giusti al posto giusto”, conclude con un sorriso.