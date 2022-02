Restano stazionarie, seppur nella loro gravità, le condizioni di Claudio Aprea, il 27enne operaio di Castellammare rimasto ferito la scorsa settimana, durante il suo turno di lavoro, all’interno della fabbrica di metalli Feroma, situata in via Ripuaria. Mentre si trovava al lavoro, è stato colpito da una paratia d’acciaio staccatasi da un macchinario. Nella notte tra venerdì e sabato, il giovane operaio ha subito tre interventi chirurgici, a causa delle gravi ferite procuratesi durante l’incidente.

Si trova tuttora ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli, dove i medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata. Le indagini del caso sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo di Castellammare, agli ordini del capitano Carlo Venturini e del tenente Tommaso Errico. I militari dell’Arma hanno sequestrato il capannone della fabbrica di metalli pesanti, che lavora anche nel settore della cantieristica. A conduzione familiare, tutti in azienda sono in apprensione per le condizioni di Aprea.







In preghiera sono anche i familiari e gli amici di Castellammare, dal momento che il 27enne è molto conosciuto e stimato da tutti nella sua città d’origine. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno ascoltato il titolare dell’impresa, i responsabili dell’officina e altri operai che erano al lavoro quando si è verificato l’incidente. L’obiettivo chiaramente è quello di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e, soprattutto, capire se all’interno del capannone venissero rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro. Al momento, per quanto riguarda le cause dell’incidente, non si esclude alcuna pista: a partire dal malfunzionamento di un macchinario fino alla tragica fatalità.