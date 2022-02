Di nuovo oltre il 50 per cento di share: il Festival di Sanremo firmato per la terza volta da Amedeus conferma i suoi grandi numeri. La terza serata – dalle 21.30 all’1.46 su Rai1 – è stata vista da 9 milioni 369 mila spettatori con uno share del 54.1 per cento. La prima parte (21.30 – 23.42) ha avuto 12 milioni 849 mila telespettatori, con uno share del 53.2 per cento, mentre la seconda (23.46 – 1.46) è stata vista da 5 milioni 455 mila spettatori, con uno share del 56.8 per cento. Il picco d’ascolto è stato registrato alle 21.45 con 14 milioni 790 mila telespettatori e quello di share all’1.44 con il 59.9 per cento. Da segnalare anche il numero dei contatti di quanti si sono sintonizzati per almeno un minuto sul Festival: in tutto 24 milioni 981 mila persone.

Continua la crescita dei dati relativi all’ascolto digital del Festival di Sanremo. Con una media di quasi 200 mila device collegati nel minuto, la terza serata registra un aumento del 44 per cento in termini di ascolto medio digitale. La diretta streaming su RaiPlay ha generato 1,1 milioni di visualizzazioni (+55 per cento vs 2021). Complessivamente le prime tre serate hanno registrato 3,3 milioni di visualizzazioni (+47 per cento vs pari perimetro 2021).

Cresce anche il consumo on demand: nelle prime tre giornate sono state 9,2 milioni le visualizzazioni dei video on demand (+38 per cento) e il video più visto finora si conferma quello dell’esibizione dei Maneskin che cantano ‘Coraline’ durante la prima serata, con 805.000 visualizzazioni. Il video più visto on demand nella giornata di ieri, invece, è la gag di Checco Zalone – il virologo Oronzo Carrisi, con 597.000 LS.

Sui social, sono state 5,3 milioni le interazioni nelle 24 ore, l’80 per cento del totale generato nella giornata di ieri dalla programmazione tv. In particolare, Facebook registra un aumento del 67 per cento rispetto all’edizione 2021; Twitter del 16 per cento e YouTube del 42%. In totale, Sanremo 2022 in sole tre giornate ha generato 17 milioni di interazioni, in crescita del 9 per cento rispetto alle stesse giornate del 2021. In particolare, si registra +102 per cento su Facebook, +27 per cento su Twitter e +102 per cento su YouTube.