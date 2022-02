«L’ambiente nella nostra Città è per questa Amministrazione una priorità ineludibile dell’azione di governo. Riteniamo necessario, infatti, mettere in campo tutte le iniziative e i provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente. Abbiamo già iniziato, sin dai primi mesi di insediamento, ad avviare tutta una serie di azioni volte a tutelare l’ambiente nel nostro territorio». Lo afferma Gianluca Del Mastro, sindaco di Pomigliano d’Arco a proposito del nuovo report di Legambiente.









La comunicazione “Mal’aria in Campania” realizzato nell’ambito della campagna Clean Cities ed in particolare sui dati presentati da Legambiente con un flashmob organizzato dal circolo locale in città, riporta dati molto negativi per Pomigliano d’Arco. «Ma siamo consapevoli – prosegue Del Mastro – che sono ancora tantissime le cose da fare e siamo costantemente attenti per migliorare la situazione, a partire dalla mobilità urbana sostenibile e dalla pianificazione urbanistica sostenibile, basata sull’efficientamento e sul risparmio energetico».





Il primo cittadino di Pomigliano d’Arco aggiunge ancora: «E non è un caso che si sia tenuta nel Municipio di Pomigliano, su nostra convocazione, una riunione del Patto dei Sindaci per l’Ambiente. Perché siamo consapevoli che per migliorare la situazione sia necessaria un’azione sinergica e coordinata di più Comuni vicini tra loro. È una dura battaglia, che solo insieme possiamo vincere».