AKA 7EVEN, in gara tra i BIG della 72^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “PERFETTA COSÌ” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), si esibirà questa sera, venerdì 4 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, in duetto con ARISA, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano. Insieme canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, brano tra i più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato.

“‘Cambiare’ – commenta Aka 7even – è un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e questa in particolare è stata una delle prime che io abbia mai cantato. È un onore grandissimo quindi per me cantarla sul palco dell’Ariston con Arisa, la ammiro tantissimo come artista e come persona: è un’emozione grandissima poter collaborare di nuovo con lei, che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso ad Amici, e averla al mio fianco come ospite per una serata così importante”.

A proposito del duetto, Arisa racconta: “Mi ricordo benissimo quando Alex Baroni presentò ‘Cambiare’ sul Palco dell’Ariston, 25 anni fa: una voce incredibile, un pezzo potente. Sono felice di interpretare una canzone di questo calibro e ancora più felice di farlo con accanto Luca, sarà un duetto incredibile.”

“Perfetta così”, disponibile ovunque, in radio, in streaming e in digitale – al link https://aka7even.lnk.to/Perfetta_Cosi – è una power ballad dalle tonalità rock ed è stata scritta di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra: “Ho deciso di scrivere questo pezzo per parlare in primis a me stesso, ma anche a tutti coloro che ogni giorno faticano ad accettarsi – racconta Aka 7even – Qualche anno fa non apprezzavo alcune parti di me, e non parlo solo del mio aspetto fisico. Con il tempo ho capito che prima di ogni cosa è importante imparare ad amarsi, perché ognuno di noi è perfetto così com’è.”

Il brano è accompagnato da un videoclip, prodotto da Borotalco Tv e diretto da Peter Marvu, visibile al link: https://youtu.be/xmJiSoIOfyU.

Aka 7even calca il palco più ambito della musica italiana dopo aver pubblicato nel 2021 il suo omonimo album d’esordio (certificato disco di platino), aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act e aver scritto la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni.