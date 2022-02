La serata Cover di questa sera potrebbe dare uno scossone alla classifica generale del Festival di Sanremo 2022, ma i bookmaker sembrano avere le idee molto chiare.

Per gli analisti di Stanleybet.it non c’è più sfida, i vincitori di Sanremo 2022 sono Mahmood e Blanco a 1,40, mentre si impennano verso l’alto le quote di Elisa (3,50) ed Emma (17,00). Il terzo posto nella classifica generale fa benissimo a Gianni Morandi che passa da 28 a 8,00, per la gioia di Jovanotti autore della sua canzone. Nonostante giovedì sera a votare sia stato il pubblico da casa, deludono i talent: Sangiovanni a 10, Michele Bravi a 30, Aka7even 40, Noemi 50 e Giusy Ferreri a 100.







Unica eccezione Irama a 8,00 che in classifica generale è balzato al quarto posto. Nella parte più bassa della classifica di Stanleybet.it troviamo Le Vibrazioni a 100 e Ana Mena fuori quota a 200. Nonostante un outfit “discutibile” per una prima serata su Rai 1, anche Giovanni Truppi sembra non avere più rivali: per Stanleybet.it sarà lui ad aggiudicarsi il premio della critica con Massimo Ranieri che passa a quota 4,00.