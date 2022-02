L’arrivo a sorpresa a Sanremo 2022 di Jovanotti e la performance con Gianni Morandi fanno cambiare idea ai bookmaker e ora il cantante di Monghidoro potrebbe essere la vera spina nel fianco di Mahmood e Blanco.

Per gli analisti di Stanleybet.it vincitori di questa edizione di Sanremo 2022 sono Mahmood e Blanco a 1,40, mentre crolla la quota di Gianni Morandi che passa da 8,00 a 4,00. Si impennano verso l’alto le quote di Elisa (da 3,50 a 5,00) ed Emma che ora vale 20. Doppia cifra anche per Irama e Sngiovanni rispettivamente a 10 e 13.

Per la “corsa all’ultimo posto” gli esperti di Stanleybet.it scalzano Ana Mena (4,40) e piazzano a 1,45 Tananai.

Cambio di quota anche per quanto riguarda il premio della critica: resta sempre una sfida “campana”, ma ora è Massimo Ranieri ad essere premiato da Stanleybet.it con la quota rasoterra di 1,30, mentre Giovanni Truppi passa a 3,50.