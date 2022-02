Mai così bene dal 1995: la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 fa segnare un ascolto complessivo di 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60.6 per cento.

La prima parte (21.29 – 23.39) è stata seguita da 14 milioni 731 mila spettatori, con uno share del 59.2 per cento, mentre la seconda parte (23.44–01.41) ha avuto 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63.5 per cento.

Il picco d’ascolto alle 22.15 con 16 milioni 288 mila spettatori, quello di share alle 23.35 con il 67.3 per cento. Record assoluto per RaiPlay: secondo Auditel online la quarta giornata del Festival di Sanremo è la migliore di sempre in termini di Tempo Totale Speso con il 61 per cento sul totale editori. Ancora un grande successo sulle piattaforme digitali: in termini di ascolto medio digitale (AMRD), la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 registra una media di 226.000 device collegati nel minuto con un aumento vs quarta serata 2021 pari a +80 per cento.

La diretta streaming della quarta serata del Festival di Sanremo 2022 ha generato 1,2 milioni di visualizzazioni con una crescita del 90 per cento rispetto al 2021. Complessivamente le prime quattro serate del Festival registrano 4,5 milioni di visualizzazioni (+56 per cento vs pari perimetro 2021). Continua anche la crescita del consumo dei contenuti on demand che nella giornata del 4 febbraio hanno generato 4,4 milioni di visualizzazioni che salgono a 13,5 se si considerano complessivamente le prime quattro giornate (+17 per cento vs pari perimetro 2021).

Il video più visto finora si conferma quello dell’esibizione dei Maneskin che cantano ‘Coraline’ durante la prima serata, con 885.000 visualizzazioni. Anche sui social è record: con 7,4 milioni di interazioni generate nelle 24 ore, la quarta serata è l’evento televisivo più discusso sui social in Italia nella stagione in corso, la serata di Sanremo 2022 più commentata, nonché la quarta giornata più commentata sui social di sempre.

In termini di share di tratta dell’84 per cento del totale interazioni social generate nella giornata di ieri dalla programmazione televisiva. La crescita rispetto allo scorso anno è del 24 per cento. In particolare, le interazioni crescono del 90 per cento su Facebook, del 33 per cento su Twitter e dell’8 per cento su Instagram. In totale, le prime quattro giornate hanno generato 24,5 milioni di interazioni (+13 per cento vs 2021), con un aumento del 98 per cento su Facebook, del 28 per cento su Twitter e del 43 per cento su YouTube.