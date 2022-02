Ecco una nuova puntata della Serie ASL: Anguissa e Koulibaly sono in isolamento domiciliare, o meglio, dovrebbero esserci, secondo la Direttrice dell’ASL Napoli 2 Nord, Mariarosaria Granata, che afferma: “Ad oggi per chi rientra dall’estero è previsto un periodo di isolamento domiciliario. Potrebbe decadere la disposizione dell’isolamento.”

Sicuramente quindi i due rientranti non giocheranno contro il Venezia, anche perché oggi Anguissa è impegnato a disputare la finale per il terzo posto contro il Burkina Faso, mentre domani Koulibaly sarà chiamato a guidare il suo Senegal nella finalissima contro l’Egitto di Momo Salah.









Il Napoli spera di avere i suoi due giganti contro l’Inter, o almeno Koulibaly, per il quale potrebbe essere considerato il green pass rafforzato da guarigione, scenario più complicato invece per Frank.

I precedenti però potrebbero sorridere ai due rientranti dal Camerun, poiché c’è l’esempio di Frank Kessiè, tornato dopo la kermesse in Camerun senza essere disposto in alcun isolamento. Stasera sarà regolarmente in campo contro l’Inter.







O se vogliamo, possiamo citare anche Omar Colley, che negli scorsi giorni è rientrato dal Camerun dopo aver giocato con il suo Gambia e si sta tranquillamente allenando con la Sampdoria.

La questione Covid in Serie A è sempre complicata e, a dirla tutta, anche disorganizzata, perché anche stavolta non abbiamo visto regole ben precise ed eque per tutti. Ora a chi affidarci: ai precedenti o all’ASL?

Giuseppe Garofalo