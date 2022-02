Il Napoli va a Venezia: inizia un estenuante tour de force

Il Napoli inizia una serie di gare dure e difficili con il Venezia, squadra da battere senza se e senza ma per rientrare in corsa scudetto agganciando il Milan ad un tiro di schioppo dalla vetta

Dopo la sosta arriva per Spalletti un ricco quanto duro tour de force: si parte oggi, da Venezia, una squadra senza dubbio facile, ma che il Napoli non deve sottovalutare, perché è uno svincolo importantissimo in chiave scudetto.







Dopo il Venezia per il Napoli ci sarà l’Inter, quindi il Barcellona, poi il Cagliari, unica squadra meno proibitiva, ancora i catalani stavolta al Maradona e infine Milan e Lazio.

Ottenendo tre punti, il Napoli potrà avere un tesoro fra le mani, soprattutto alla luce dello stop della capolista Inter, battuta nel derby dal Milan con una inattesa rimonta che porta i rossoneri ad un punto dalla vetta ad espettare quello che saprà fare il Napoli.









Gli Azzurri si presentano a Venezia senza i soliti Anguissa e Koulibaly, inoltre finisce in infermeria il Chucky Lozano, che negli scorsi giorni ha rimediato una lussazione alla spalla che con ogni probabilità lo terrà oggi ai box e al 95% anche contro l’Inter.

In dubbio invece David Ospina, che non è al top della forma al rientro dal Sudamerica.







D’altra parte c’è un Venezia che aveva affrontato un grande focolaio Covid, ma che si è ripreso e ha ritrovato parecchi componenti. Oggi Zanetti dovrebbe fare affidamento all’intera rosa.

Il Napoli si schiererà come di consueto, con il suo 4-2-3-1. Ballottaggio fra Ospina e Meret per la porta, con il friulano favorito. In difesa ancora i soliti Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Confermati in mediana Fabiàn Ruiz e Lobotka, sulla trequarti torna disponibile Insigne, che giocherà assieme a Zielinski e a Politano, che dovrà vestire i panni dell’infortunato Lozano. Osimhen favorito su Mertens per quanto concerne il ruolo di prima punta.

Zanetti farà schierare i suoi secondo il solito 4-3-1-2 con Romero fra i pali, anche se Lezzerini resta in ballottaggio. In difesa Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Ullman. A centrocampo si alza sensibilmente la qualità con Ampadu che viene adattato, Busio e il neo-acquisto Cuisance, scuola Bayern Monaco. Sulla trequarti il tuttofare Aramu sosterrà i due talentini Okereke e Henry, che agiranno come punte.

Giuseppe Garofalo