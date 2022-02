Una Juve Stabia da “brividi”, per parafrasare la canzone vincitrice del festival di Sanremo 2022, supera di misura il Latina al Menti con il punteggio di 1-0.

Match winner Eusepi con un gran gol di testa nel primo tempo su assist al bacio di Stoppa. Nella ripresa il Latina ha costretto le vespe sulla difensiva, i pontini però non sono stati efficaci nel superare la maginot stabiese, collezionando solo calci d’angolo e nulla più.

Nel primo tempo la Juve Stabia ha giostrato bene, mentre nella ripresa i gialloblù hanno lasciato il pallino del gioco in mano al Latina e puntando sulle ripartenze, sfiorando il raddoppio solo nel recupero due volte con Della Pietra.







Con questa importante vittoria la Juve Stabia sale a 33 punti all’ottavo posto in zona posto superando proprio il Latina in classifica. Sabato prossimo trasferta difficile a Palermo per le vespe per dare continuità a questo successo in casa e sfatare il tabù esterno.

La Juve Stabia di mister Sottili propone il 4-2-3-1 ritornando con i vari titolari dall’inizio rispetto al derby infrasettimanale contro l’Avellino. In attacco c’è Eusepi supportato da Ceccarelli, Stoppa e Bentivegna.

Il Latina risponde con il 3-5-2: in attacco l’esperto Jefferson con Carletti.







Il Latina prende l’iniziativa e costringe la Juve Stabia alla difensiva. Al 13′ Tessiore penetra in area e dopo un scambio lascia parte un tiro di destro che Dini sventa alla grande in corner. I gialloblù rispondono al 16′: Eusepi da sponda per Altobelli il cui tiro dal limite è di poco alto sulla traversa.

Al 18′ vantaggio Juve Stabia con Eusepi: grande azione di Stoppa sulla destra, cross pennellato per Eusepi in area che di testa realizza un gran gol.

Al 20′ contropiede stabiese ,palla a Ceccarelli il cui diagonale da destra viene deviato da Cardinali.

Al 35′ grande occasione per il Latina: Carletti sfugge al controllo di Caldore, entra in area sulla destra e lascia partire un potente destro che Dini devia ottimamente in angolo.

Al 40′ Scaccabarozzi centra il palo sinistro con una ciabattata dai 25 metri.

Nel finale di tempo la Juve Stabia reclama un penalty per un sospetto tocco di braccio di un difensore del Latina in area su un cross da sinistra di Eusepi.

Il primo tempo si conclude sull’1-0.







Inizio di gran carriera per le vespe: assist di Bentivegna sulla destra per Stoppa che in area mette di poco fuori su uscita del portiere.

Al 3′ il Latina si fa pericoloso con un rasoterra di Jefferson dal limite dell’area.

Nella seconda frazione il Latina fa tanto possesso palla e la Juve Stabia si difende.

La Juve Stabia crea poco nella ripresa rimanendo chiusa dietro.

Sottili procede a vari cambi nella seconda parte della ripresa per rafforzare centrocampo e difesa con Schiavi, Della Pietra e Cinaglia.

Nel recupero Della Pietra spreca due volte il gol del 2-0 in contropiede. Il finale è così 1-0 per le vespe.

Alla fine i giocatori stabiesi festeggiano la vittoria con i tifosi della curva Sud.









Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Dini 7; Donati 6 Troest 6 Caldore 6 Dell’Orfanello 6; Scaccabarozzi 6 (42′ st Davi’ sv) Altobelli 6; Ceccarelli 6.5 (30′ st Cinaglia 6) Stoppa 7 (42′ st Evacuo sv) Bentivegna 6 (30′ st Schiavi 6); Eusepi 7 (30′ st Della Pietra 5.5). All. Sottili 6.

Latina (3-5-2): Cardinali 6.5; De Santis 5.5 (19′ st Carissoni 5.5) Giorgini 5.5 Esposito 5.5; Ercolano 6 (18′ st Teraschi 5.5) Tessiore 6.5 Barberini 6 Di Livio 6.5 (31′ st Rossi 5.5) Sarzi Puttini 6 (31′ st Atiagli 5.5); Jefferson 5.5 (34′ st Sane 5.5) Carletti 5.5. All.: Di Donato 5.5.

Arbitro: Vergaro di Bari 5.5. Guardalinee: Pedone-Ravera. Quarto ufficiale: Molinaro di Lamezia Terme. Marcatori: 18′ pt Eusepi (JS) Ammoniti: Di Livio (L), Altobelli (JS), Esposito (L), Schiavi (JS).

Note : spettatori circa 1000. Angoli 1-11. Recupero: 1′ pt – 4′ st.

Domenico Ferraro