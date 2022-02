Venerdì 4 febbraio in occasione della giornata mondiale dedicata alla lotta contro il cancro promossa dalla UICC (Union for Internetional Cancer Control) sostenuta dall’ OMS (Organizzazione mondiale della sanità), presso il Liceo classico scientifico Vittorio Imbriani si è tenuto un interessante convegno di carattere scientifico e divulgativo il “World cancer day”.







L’incontro è stato organizzato dal dottor Filippo Beneduce, gastroepatologo, consigliere comunale e membro della V commissione consiliare permanente politiche sociali sanitarie e lavoro.

Sono intervenuti inoltre, il sindaco Gianluca Del Mastro, il dottor Giovanni D’Onofrio chirurgo dell’ASL NA 1 e Consigliere Comunale e presidente della V commissione consiliare permanente politiche sociali, sanitarie e lavoro, insieme al dottor Pasquale Annunziata direttore sanitario Distretto 51 ASL NA 3 SUD. Ha presieduto l’interessante dibattito il dirigente scolastico prof. Domenico Toscano supportato dal corpo docente e gli alunni del liceo.







Hanno portato la loro testimonianza scientifica e pratica il prof. Michele Orditura oncologo e docente del dipartimento di medicina di precisione dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e l’oncologa, dell’UOC oncologia dell’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore, dottoressa Nunzia Aurina.

L’ interessante incontro è stato rivolto agli studenti allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione oncologica primaria e secondaria. I medici presenti hanno illustrato e spiegato con le loro testimonianze pratiche e scientifiche innanzitutto quali sono gli stili di vita sani da seguire per difendersi dalla malattia e lo screening di massa da praticare per poter cosi individuare in tempo un tumore e intervenire prima che la malattia degeneri.







Il Liceo Imbriani grazie al dirigente scolastico ai docenti e alunni, è stato in prima linea più volte questi anni ospitando convegni e organizzando eventi volti alla sensibilizzazione dei giovani verso temi che toccano fortemente il territorio pomiglianese come la salvaguardia dell’ambiente e la salute dei cittadini. La collaborazione con le istituzioni politiche testimoniano ulteriormente come l’istituzione scolastica possa realmente interagire con le classi politiche di turno puntando unicamente all’educazione a 360 gradi degli alunni e formare cosi in ogni settore quella che sarà la futura classe dirigenziale e non del nostro territorio.

«Diffondere la cultura della prevenzione – ha affermato il sindaco di Pomigliano d’Arco – è uno degli strumenti più importanti nella lotta contro il cancro. Attraverso questa iniziativa rivolta agli studenti del liceo, abbiamo inteso rilanciare la cultura della prevenzione oncologica primaria e secondaria, perché la salute passa prima di tutto attraverso stili di vita sani e l’adesione ai programmi di screening».

Cinzia Porcaro