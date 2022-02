A Sanremo 2022 trionfa la coppia Mahmood & Blanco con “Brividi” che si sono aggiudicati la 72esima edizione del Festival. Per Mahmood è la seconda vittoria a Sanremo dopo l’edizione del 2019. Mahmood & Blanco hanno avuto la meglio su Elisa, con la quale c’è stato un continuo testa a testa dalla prima serata, e su un agguerritissimo Gianni Morandi, reduce del successo nella serata Cover in accoppiata con Lorenzo Jovanotti, che ha firmato il suo brano.

Sanremo 2022: tutti i premi

Elisa si è comunque aggiudicata il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale, mentre a Morandi è andato il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. Massimo Ranieri, invece, ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” mentre Fabrizio Moro il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo. L’ultima serata di Sanremo 2022 è stata caratterizzata da buone performance degli artisti. Amadeus, affiancato dalla brava Sabrina Ferilli, ha giocato moltissimo sull’improvvisazione, sicuro di sé e dell’immenso successo della serata Cover. L’ultima giornata ha insomma rispettato quanto accaduto per tutta la settimana, con il dominio di Mahmood & Blanco e di Elisa con l’ascesa di Morandi.

“Vittoria meritatissima”

“Jovanotti si è ‘morandizzato’ in questo Festival – ha detto Morandi – lui è come me, una persona positiva. Sono soddisfattissimo di questo brano e di questo risultato. Il brano di Mahmood & Blanco è fantastico. Adesso sono felicissimo di ricominciare a cantare e a fare concerti già nei prossimi giorni nella mia Bologna, nella Bologna di Dalla”. “La vittoria di Mahmood & Blanco è meritatissima”, ha spiegato Elisa.

La musica è potentissima, universale

“Andremo all’Eurofestival e siamo contentissimi che sia in Italia quest’anno. – hanno detto Mahmood & Blanco in conferenza stampa subito dopo la vittoria – Non abbiamo ancora realizzato di aver vinto, siamo arrivati a Sanremo 2022 come un gioco. Abbiamo sentito la gente che voleva stare insieme e che voleva cantare e mostrarci affetto. La musica è potentissima, universale e ci lega tutti. Abbiamo lavorato tantissimo su questo brano, ma credo che per le cose belle sia sempre così. Nel cast di quest’anno c’erano molti artisti ai quali io ci siamo ispirati ed è fantastico”.