Terza categoria Salerno, il Real Angri 2019 batte la Virtus Scala 2018 per 5-0

Si doveva vincere e così è stato. Nel punto cruciale della stagione dove ogni punto è importante la Real Angri 2019 ne conquista tre portandosi adesso nei play off.

E’ stata una vittoria importantissima per classifica e morale. Mister Ferraioli che in settimana ha caricato a mille i suoi ragazzi è soddisfatto: “I ragazzi hanno sfoggiato una prestazione altisonante. Sono soddisfatto perché non abbiamo concesso nulla ad un avversario che come noi punta ai play off. Inizia a girare tutto come preventivato.”

Il prossimo turno prevede un’altra partita incandescente, in trasferta a Cava contro il Rinascita Cava 2000.

“Rispetto per tutti, paura per nessuno. A Cava sarà un’altra battaglia ed i miei gladiatori sono pronti”.

La cronaca del match

La Real Angri si schiera con De Martino, Sessa, Buonocore, Pepe, Romano, Ponzo, Esposito A., Severino, Zarra, Ferrigno, Pizzo.

A disposizione: Conte, D’Auria, Todisco, Provenza, Fortino, Pizzo G., Di Rosa, De Vivo, Albanese.

Parte forte il Real: al 3’ Zarra si invola centralmente offre la palla per l’accorrente Ferrigno, il cui diagonale finisce di poco a lato.

Al 10′ Ponzo al limite dell’area, tira a botta sicura ma la palla termina all’incrocio dei pali. Al 14′ punizione dal limite per lo scala, de martino para.

Al 23′ rigore per lo Scala. Romano atterra l’avversario. Sul tiro dell’avanti Scalese, De Martino para.

Al 31’ Ponzo dal limite, tiro a giro, palo. Al 32′ Ponzo segna su rigore, Real Angri-Scala 1-0.

Fallo di mano sulla battuta di Zarra, 41′ Severino viene atterrato sulla trequarti. Punizione in seconda, ponzo tocca per Zarra, tiro molto alto.

46′ Ferrigno per Zarra, entra in area, tiro sotto l’incrocio, gol. Real Angri – Scala 2-0. Finisce il primo tempo.

Inizia il secondo tempo, al 47′ arriva un altro goal. Ponzo lancia pizzo, pallonetto e rete. Real Angri – scala 3-0

Al 53′ sessa rimessa laterale per Severino in area, si gira e calcia alto. Al 57′ esce Zarra entra Todisco

Al 60′ ammonito esposito dopo essersi messo a meno di un metro dalla punizione. Esce Severino entra Albanese (63′).

71′ Pizzo per Todisco, il quale entra in area e trafigge l’estremo difensore scalese per il 4-0.

Al 75′ viene ammonito Pizzo. Entra Provenza ed esce esposito (’77), esce Pizzo M. per Pizzo G. (85′), esce Ponzo per D’Auria (87′).

88′ Romano solo davanti alla porta, tira a botta sicura, la palla colpisce la traversa finisce sui piedi di Todisco che facilmente insacca. Real Angri – Scala 5-0.

All’89’ Pizzo G. sfiora il goal. Dopo 3′ di recupero, fine della partita.