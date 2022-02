Altra vittoria importante per il Napoli, che colleziona altri tre punti fondamentali per il rush scudetto. Li ottiene con una partita ottima seppur con attimi di difficoltà, mettendo in mostra una bella solidità e spirito di battaglia. A decidere il match le reti di Osimhen e Petagna. Ma ora è tempo di pagelle.







Ospina: 6,5

Non è chiamato agli straordinari, ma sa difendersi bene sul tiro di Okereke, unico vero e proprio squillo dei lagunari.

Di Lorenzo: 6,5

Collabora con Politano, che però non rende alla grande. Ieri ha giocato molto avanti, solita partita buona di Di Lorenzo che, senza essere protagonista, dà umilmente una mano al Napoli.

Rrahmani: 7

Fa sempre sentire la sua presenza, anche in una partita contro una squadra dal tasso tecnico senza offesa basso. Talvolta sale a dare manforte all’azione offensiva con la sua energia che lo contraddistingue.









Jesus: 6,5

Prova sufficiente di Juan Jesus, autore di una partita sicuramente non esaltante, ma nella quale fa quello che deve fare. Peccato l’errore su Okereke nell’unica nitida chance veneziana, anche se il nigeriano si aiuta con un fallo. A salvare il Napoli è Ospina.

Mario Rui: 5,5

Troppi errori di Mario Rui, per la maggior parte su cose elementari che rischiavano di indirizzare in maniera diversa il match. Non detta l’ordine alla grande sulla fascia.

Ruiz: 6,5

Partita attenta dello spagnolo, che cura ogni dettaglio in fase di possesso, a volte perdendosi nei bicchieri d’acqua. In un paio di occasioni pare abbia paura di concludere nello specchio, nel complesso prestazione che supera la sufficienza.









Lobotka: 7,5

Fra poco finiranno gli aggettivi per descrivere questo giocatore imperiale, dalle doti nascoste. Spalletti gliele ha tirate fuori. Non si risparmia nel proporsi in entrambe le fasi, guidando il gioco insieme al compagno di reparto Fabiàn Ruiz, generosissimo nei recuperi a centrocampo. A prima vista non sembra, ma è lui che si è sporcato le mani in questa vittoria.

Zielinski: 6

Gioca un po’ con il freno a mano tirato, come se volesse conservarsi per l’Inter. Prova a dare pericolo, ma non punge.

Politano: 6,5

Primo tempo con l’interruttore sull’off, macchiato da errori continui. Nel secondo tempo si accende e dopo qualche bello spunto confeziona l’assist per Osimhen, che non ci penserà su due volte nel portare avanti il Napoli.









Insigne: 5,5

Poco presente e incisivo, mai pericoloso per Lezzerini.

Osimhen: 7

Dopo quasi 3 mesi “Victor il Grande” torna al gol. Un gol da ariete, da toro di sfondamento, di prepotenza. Inoltre altre volte si rende insidiosissimo con varie chance interessanti, tra cui un palo, che, naturalmente, deve sempre esserci, al di là del risultato.







I subentrati

Petagna: 6,5

Da subentrato all’89’, segna al decimo minuto di recupero e archivia il match.

Ghoulam: senza voto

Elmas: senza voto

Mertens: senza voto







Spalletti: 7,5

Al di là della prestazione ieri il Napoli doveva vincere e lo ha fatto. Mettici anche un bel gioco propositivo, cambi giusti, al momento giusto e mosse mai azzardate e Spalletti continua ad andare una favola. Il Napoli ruggisce e mette le mani avanti per lo scudetto.

Mariani: 6,5

Il fischietto della sezione di Aprilia dirige bene il match, rendendosi anche involontariamente protagonista di uno scontro con Ebuehi, che verrà espulso nel finale per un’entrata abbastanza veemente, da punire con il cartellino rosso. E qui nasce il dubbio: lo avrà espulso per vendicarsi?

Giuseppe Garofalo