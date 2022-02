In occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, verrà intitolata nella città di Castellammare di Stabia una panchina in ricordo di Norma Cossetto e di tutte le vittime delle foibe.

La cerimonia inizierà alle ore 10 e 30 circa e vedrà la deposizione di corone di alloro alla targa del capitano della guardia di finanza Giovanni Battista Acanfora ed al monumento ai caduti. Inoltre l’ Unione degli Istriani donerà il volume “La Venezia Giulia” di Cesare Battisti alla “Biblioteca Filangieri”.

“Sugli edifici pubblici verranno esposte a mezz’asta le bandiere nazionale ed europea, in segno di memore omaggio alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale”, ha dichiarato il sindaco stabiese Gaetano Cimmino.

Il cosidetti massacri delle foibe sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale. Il nome di tali eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici (chiamati in Venezia Giulia “foibe”) dove furono gettati molti dei corpi delle vittime.

Il giorno del ricordo si celebra dal 2005 e l’allora presidente della Repubblica Ciampi esprimette soddisfazione per l’istituzione della giornata commemorativa, per non dimenticare essendo quegli avvenimenti di fondamentale importanza per la democrazia italiana.

Ivano Manzo